حوادث
ملف البرلماني الفايق في آخر جلساته
محامي جمعية قال إن رئيس جماعة أولاد الطيب تمتع بحماية استثنائية ويدا خفية وراء ذلك قال دفاع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن ما ارتكبه البرلماني التجمعي رشيد الفايق، «يصنف ضمن الاتجار بالبشر، لاستغلاله فقر الناس وخوفهم وضعفهم المادي والبنيوي، لتنفيذ جرائمه بتسخير نفوذه وبلطجية»، مؤكدا أن منأكمل القراءة »
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