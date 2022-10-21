fbpx
حوادث

ملف البرلماني الفايق في آخر جلساته

منذ دقيقتين
المحكمة أمهلت المتهمين ثمانية أيام لتسديد الكفالات     (أرشيف)
محامي جمعية قال إن رئيس جماعة أولاد الطيب تمتع بحماية استثنائية ويدا خفية وراء ذلك قال دفاع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن ما ارتكبه البرلماني التجمعي رشيد الفايق، «يصنف ضمن الاتجار بالبشر، لاستغلاله فقر الناس وخوفهم وضعفهم المادي والبنيوي، لتنفيذ جرائمه بتسخير نفوذه وبلطجية»، مؤكدا أن منأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقتين


زر الذهاب إلى الأعلى