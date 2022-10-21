حوادث
مقلع عشوائي يورط رئيس جماعة
غرفة جرائم الأموال بالرباط صفعته رفقة 14 منتخبا وموظفا ومقاولا صفعت غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال الابتدائية بالرباط، الاثنين الماضي، رئيسا سابقا لجماعة حد الغوالم، التابعة لدائرة الرماني بإقليم الخميسات، بعقوبة سنتين حبسا نافذا، كما قضت في حق وكيل المداخيل وصاحب مقاولة موردة بعقوبة سنة ونصف سنةأكمل القراءة »
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