حوادث
مواجهة بين مروجي مخدرات وأمنيين
أشر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بخريبكة،أخيرا، على قرار اعتقال ستة أشخاص، ووضعهم رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي، بالسجن المحلي للمدينة، وأحال أوراق ملفهم، على الغرفة الجنحية التلبسية، لمحاكمة المتورطين بعد متابعتهم، بجنح ترويج واستهلاك المخدرات، واستعمال القوة في مواجهة القوات العمومية. وعلمت “الصباح ” من مصادر عليمة، أنأكمل القراءة »
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