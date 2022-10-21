حوادث
اعتقال شقيقين قتلا خالهما بمكناس
استفاق سكان حي تواركة بمكناس، بعد منتصف ليلة الجمعة الماضي، على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها خمسيني على يد ابني شقيقته، إثر نزاع نشب بين الطرفين في ظروف غامضة. وذكرت مصادر مطلعة، أن المشتبه فيهما (م.ه) 28 سنة وشقيقه (ح.ه) 22 سنة ، اللذين يقطنان في بنايةأكمل القراءة »
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