حوادث
تفكيك مصنع سري “للماحيا”
فككت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بزاوية سيدي إسماعيل بالجديدة، الجمعة الماضي، مصنعا سريا لتقطير “ماء الحياة”، بالجماعة القروية “مكرس”. وذكرت مصادر “الصباح” أن تدخل عناصر الدرك أسفر عن إيقاف البارون المتورط في الفعل الجرمي، وحجز أكياس من التين المخمر و100 لتر من مسكر ماء الحياة كانتأكمل القراءة »
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