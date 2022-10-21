أخبار الصباح
أخبار الصباح
< عنصرية استنكرت فعاليات مدنية مساندة لنادي حسنية أكادير ما أسمته "هتافات عنصرية" في حق جماهير الفريق، من قبل جماهير الرجاء الرياضي، خلال المباراة التي جمعت الفريقين، أول أمس (الأربعاء)، بمركب محمد الخامس بالبيضاء. وقالت مصادر "الصباح" إن الفعاليات المذكورة تستعد لمراسلة الجامعة الملكية لكرة القدم ووزارةأكمل القراءة »
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