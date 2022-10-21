حوادث
إيقاف “بطلي” الفيديو الجنسي بالشرق
أوقفت مصالح الدرك الملكي بجماعة لمريجة الواقعة بالجهة الشرقية والتابعة لإقليم كرسيف، الاثنين الماضي، الشخصين اللذين ظهرا في الشريط الجنسي الذي تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. و تفاعلت مصالح الدرك الملكي مع الشريط المتداول، ودخلت على الخط لتتبع مجريات الوقائع، وبعد استشارة الجهات القضائية المعنية أسقطت رجلا في الخمسين منأكمل القراءة »
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