ملف الصباح
الرقاة… جنس ونصب وشعوذة
متورطون في قضايا اغتصاب واستهلاك مخدرات والنصب على الضحايا بقدر التطور العلمي والتكنولوجي الذي غزا الحياة العامة، بقدر الجهل الذي مازال يعشش في عقول العديد من الأشخاص، بإيمانهم بالخرافات والشعوذة والجهل التي ترتكب تحت يافطة “الرقية الشرعية”، من أناس يجيدون النصب بجميع الطرق ووصل صيتهم إلى وسائلأكمل القراءة »
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