وطنية
افتحاص 8 مؤسسات عمومية
التدقيق في نجاعة أدائها للتمييز بين عمل كبار مسؤوليها والوزراء ستشرع الوكالة الوطنية للتدبير الإستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، في إجراء افتحاص على مالية ثماني مؤسسات عمومية صرفت ملايير الدراهم، في المرحلة الأولى من عملها، من أصل أزيد من 60 مؤسسة حددها القانونأكمل القراءة »
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