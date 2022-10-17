الرياضة
بركان يتجاوز فخ كوارا النيجيري
تأهل للدور الفاصل وبنشيخة يثني على لاعبيه قاد عبد الحق بنشيخة، مدرب نهضة بركان، فريقه إلى التأهل للدور المؤهل إلى مجموعات كأس الكنفدرالية الافريقية لكرة القدم “كاف”، عقب فوزه على ضيفه كوارا يونايتد النيجيري بهدفين لصفر، أول أمس (السبت)، بالملعب البلدي ببركان. وسجل هدفي الفريق البركاني، جبريلأكمل القراءة »
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