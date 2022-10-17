الرياضة
الرجاء يتأهل دون إقناع
الفريق الأخضر فاز على نيجيليك دون جمهور تأهل الرجاء الرياضي لمجموعات عصبة أبطال إفريقيا، بعد فوزه أول أمس (السبت)، بهدف لصفر، على حساب جمعية نيجيليك من النيجر، بملعب محمد الخامس بالبيضاء، رغم تواضع المستوى. وسجل هدف الرجاء محمد النهيري في الدقيقة 79، فيما قام المدرب منذر الكبيرأكمل القراءة »
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