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مغاربة في “معرض 421” بالإمارات
الحسن: نضع منصة للاحتفاء بالمبدعين وهواة الفنون لتشجيع التعليم والمعرفة فتحت إدارة “معرض 421” بأبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة أروقتها لمشاركة الفنانين المغاربة في جميع فعالياتها، في إطار الانفتاح على ثقافات شعوب شمال إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط. وقال فيصل الحسن، المدير العام ل”معرض421″، في تصريح ل”الصباح”، إنأكمل القراءة »
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