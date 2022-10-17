الرياضة
الكبير: الأهم هو التأهل
قال إن مباريات صعبة تنتظر فريقه قال منذر الكبير، مدرب الرجاء، إن لاعبيه لم يستهلوا المباراة بالشكل المطلوب، إذ فكروا في نتيجة الذهاب كثيرا. واعترف مدرب الرجاء في تصريح بعد المباراة، بتواضع مستوى لاعبيه، مبرزا أنه قام بتغييرات في الشوط الثاني، ساهمت في الرفع من المستوى، وتسجيلأكمل القراءة »
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