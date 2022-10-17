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الرياضة

الجيش بالدور الفاصل بعد تسع سنوات

منذ دقيقتين
تجاوز أشانتي في مباراة أجرى فيها عدة تغييرات نجح الجيش الملكي في بلوغ الدور الفاصل، المؤهل إلى دور المجموعات لكأس “كاف”، عقب فوزه على أشانتي الغيني بهدف لصفر في المباراة، التي جمعتهما الجمعة الماضي بملعب لانساني كونتي في فينيا، لحساب إياب الدور التمهيدي الثاني. وحقق الفريق العسكريأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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