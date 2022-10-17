الصباح الفني
الصقلي وعوالم الصوفية
تضرب الفنانة كريمة الصقلي موعدا لجمهورها يوم ثالث وعشرين أكتوبر الجاري بمراكش، في حفل يكتسي طابع الصوفية. وروجت الصقلي للحفل عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام”، كما دعت الجمهور للسفر في عوالم الأغنية الصوفية، التي تعتبر من الأسماء الفنية المرتبطة بها والمتألقة في إطارها. وقالت الصقلي “يسعدني أنأكمل القراءة »
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