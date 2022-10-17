الصباح الفني
أهريش في الإسكندرية
حلت الممثلة بشرى أهريش ضيفة على فعاليات المهرجان الدولي للسينما بالإسكندرية في نسخته الثامنة والثلاثين، الذي يعرف مشاركة العديد من الأفلام تمثل عدة دول. ونشرت أهريش صورا من أجواء مشاركتها في المهرجان على حسابها الرسمي على “إنستغرام”، كما أرفقتها بتعليق جاء فيه “شكرا للمهرجان الدولي للسينما بالإسكندريةأكمل القراءة »
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