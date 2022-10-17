اذاعة وتلفزيون
“نتفليكس” تستعد لمدرسة الأخيار والأشرار
من بين أهم الأعمال، التي تستعد منصة “نتفليكس” للإفراج عنها، فيلم بعنوان “مدرسة الأخيار والأشرار” من بطولة صوفيا آن كاروسو، وصوفيا وايلي، وتشارليز ثيرون. وتدور أحداث الفيلم حول صديقتين مقربتين، “صوفي” و”أغاثا” ستجدان نفسيهما على طرفي نقيض في قصّة خيالية معاصرة. وذلك بعد أن انجرفتا إلى مدرسةأكمل القراءة »
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