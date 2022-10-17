الرياضة
الزمامرة يعزز موقعه في الصدارة
اشتباكات في نهاية مباراة الاتفاق والحكم يطرد لاعبين انتهت المباراة التي جمعت بين نهضة الزمامرة والاتفاق المراكشي، أول أمس (السبت)، في إطار الدورة السادسة من بطولة القسم الثاني على وقع اشتباكات قوية، جعلت الحكم حنفي السعدي يشهر البطاقة الحمراء في وجه لاعبين من الفريقين. وقام الحكم بطردأكمل القراءة »
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