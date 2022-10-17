الرياضة
تمارة يوقف انطلاقة “الكوديم”
قلب اتحاد تمارة تأخره بهدف لصفر أمام النادي المكناسي إلى فوز بهدفين لواحد في اللحظات الأخيرة، خلال المباراة التي جمعتهما أول أمس (السبت) بالمركب الشرفي بمكناس، لحساب الدورة الرابعة من منافسات القسم الوطني هواة. ومني النادي المكناسي بالهزيمة الأولى هذا الموسم،بعد أن حقق انطلاقة جيدة، مسجلا ثلاثةأكمل القراءة »
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