الرياضة
برشيد يؤهل إجروتن وزنان
نجح يوسفية برشيد في تأهيل لاعبيه أسامة إجروتن ونوفل زنان، إذ ساهما في الفوز على وداد تمارة، بهدف لصفر، خلال المباراة التي أقيمت أول أمس (السبت)، بملعب تمارة، لحساب الدورة السادسة من بطولة القسم الثاني. وقاد إجروتن يوسفية برشيد لتحقيق فوز مثير في الأنفاس الأخيرة، عندما أشركهأكمل القراءة »
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