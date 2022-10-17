الرياضة
بني ملال يتنفس الصعداء
نوه إدريس اللوماري، مدرب رجاء بني ملال، بلاعبيه بعد تحقيق أول فوز على سطاد المغربي (1-0)، بعد مرور ست مباريات، أول أمس (السبت) ضمن الدورة السابعة من بطولة القسم الثاني. وينتظر اللوماري تأهيل عشرة لاعبين هذا الأسبوع، لتعويض آخرين مصابين في المباراة الأخيرة التي اتسمت بالقوة والندية.أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا