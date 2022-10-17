الرياضة
الاحتجاجات تلاحق الغازي
تطوان يتعثر أمام الجديدة وجريندو يتحسر على عدم تأهيل اللاعبين رفعت الفصائل المشجعة للمغرب التطواني شعارات تنتقد رئيس الفريق، رضوان الغازي، في مباراة الدفاع الجديدي (1-1)، أول أمس (السبت)، ضمن الدورة السادسة من بطولة القسم الأول. وسبق للجماهير أن هاجمت الغازي منذ الموسم الماضي، محملة إياه مسؤوليةأكمل القراءة »
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