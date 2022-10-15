ملف الصباح
أكــل الغـلـة وسـب المـلـة
بوطيبة أستاذ العلاقات الدولية أكد أنهم يستفيدون من الامتيازات ويختفون وقت الدفاع عن القضايا الوطنية قال هشام بوطيبة أستاذ العلاقة إن فرنسا راهنت على استهداف الهوية والثقافة المغربية، من أجل فرض السيطرة والتحكم، عبر تجنيد مغاربة تكونوا في أراضيها أو بمدارس البعثات بالمغرب، مشيرا إلى أن ماأكمل القراءة »
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