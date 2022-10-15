الأولى
برلمانيون يبتزون بالمهام الاستطلاعية
مكتب مجلس النواب يرفض الموافقة على القيام بمهمة إلى “قرية الصيادين” رفض مكتب مجلس النواب، بقيادة رشيد الطالبي العلمي، قبل افتتاح الدورة الخريفية، الموافقة على مهمة استطلاعية مؤقتة حول موضوع “قرى الصيادين”، وأخرى تتعلق بـ «الهيآت بين المهنية للفلاحة والصيد البحري”. وعلمت “الصباح”، أن المهمتين الاستطلاعيتين، تقدمتأكمل القراءة »
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