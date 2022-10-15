الأولى
فيديوهات جنسية تورط رئيس جماعة
اهتز الحوز، منذ أول أمس (الخميس)، على وقع فضيحة أخلاقية، بطلها رئيس بلدية بالإقليم، عبر انتشار أشرطة حميمية، تم تداولها على نطاق واسع بين نشطاء موقع الدردشة “واتساب”. ووصلت الأشرطة الجنسية إلى السلطات المحلية والإقليمية بالحوز، ولم تتسرب أخبار عن فتح أبحاث حول ملابساتها، ودوافع انتشارها، وكذاأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا