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“البوفا” يغزو الثانويات
ثمن المخدر لا يتجاوز 50 درهما وكان سبب الفوضى والاعتداءات بـ “البولفار” بات مخدر “البوفا» منتشرا بشكل واسع في العديد من مدارس وثانويات البيضاء، بعد أن وجد تجاره في هذه الفضاءات «الآمنة» مكانا مناسبا لتصريف بضاعتهم، بعيدا عن أسماع وأنظار عناصر الأمن، حيث يبيعونه نهارا وجهارا للباحثين،أكمل القراءة »
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