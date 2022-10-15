الأولى
تعطيل مشروع ملكي بـ144 مليارا
«الصباح» تنفرد بسرد أسباب عدم انطلاق المسرح الكبير للبيضاء رغم انتهاء أشغاله تحول إلى أطلال وبناياته وتجهيزاته ومعداته تتعرض للتلف رغم الصيانة المكلفة انتهت الأشغال في أكبر المشاريع الملكية بالبيضاء، كما انتهت أشغال التجهيز والتأثيث والإضاءة وأنظمة البث السمعي والبصري، باهظة الثمن، دون أن تتمكن الجهات المسؤولةأكمل القراءة »
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