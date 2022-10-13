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وطنية

نقابات تتهم فتاح بالتواطؤ

منذ دقيقة واحدة
تسائلها عن عدم كشف “التلاعب” في توظيف أموال صناديق التقاعد استعرت حرب إصلاح صناديق التقاعد بين الحكومة والنقابيين، لغياب الشفافية في شرح كيفية توظيف ملايير المساهمين من الموظفين في القطاع العام، والمستخدمين في القطاع الخاص في شركات تدر على مالكيها ومسيريها أرباحا بالملايير، ويستفيد منها كبار المسؤولين،أكمل القراءة »

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