ملف الصباح
جرائـم بسبـب “النـت”
محاولات انتحار عبر تقليد ألعاب إلكترونية وقاصرون يستهدفون بنوكا وصل الاستغلال السيء لاستعمال القاصرين والأطفال للتطبيقات الذكية و”يوتوب” ومواقع التواصل الاجتماعي، حد قيامهم بمحاولات انتحار بسبب تقليد شخصيات كرتونية، وأيضا جرائم، تدخل في خانة الجريمة المعلوماتية. واهتزت سلا قبل شهور على وقع محاولة انتحار طفل حينما قفزأكمل القراءة »
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