حوادث
فك لغز جريمة قتل ببنكرير
المتهم حارس ليلي سحب جثـة الضحية لعشرات الأمتار بعد طعنه تمكنت مصالح الأمن بابنكرير، في زمن قياسي من فك لغز جريمة قتل راح ضحيتها، صباح أول أمس (الثلاثاء)، متشرد وجد جثة في إحدى الساحات. وأفاد مصدر مطلع أن عناصر الأمن تمكنت عصر اليوم نفسه، من إيقاف شخصأكمل القراءة »
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