حوادث
زوج بطمة في ضيافة أمن مراكش
أفاد مصدر مطلع، أن المنتج البحريني محمد الترك، زوج ومدير أعمال الفنانة دنيا بطمة، كان في ضيافة مصالح الأمن بمراكش، أول أمس (الثلاثاء)، بناء على شكاية تقدمت بها بطمة إلى النيابة العامة، تتهمه فيها بالابتزاز والتهديد وخيانة الأمانة. وأوضح المصدر أن رجال الأمن بمراكش أنهوا إجراءات الاستماعأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا