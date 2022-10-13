حوادث
النصب على مستثمر بالبيضاء
شبهة تورط محامية ووكيل الملك يفتح بحثا في القضية مازالت الأبحاث التي أمر وكيل الملك بالمحكمة الزجرية بالبيضاء، منذ فبراير الماضي، مصالح الأمن بإجرائها في شكاية تتهم محامية بهياة المحامين بالبيضاء بالنصب والاعتداء رفقة أشخاص آخرين على مستثمر، بعد أن اكرته قاعة للأفراح بمنطقة دار بوعزة، لمأكمل القراءة »
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