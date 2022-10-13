ملف الصباح
شـر يلاحـق الأطفـال والمراهقيـن
آباء وأمهات يشتكون من تدخل “الأنترنت” في تربية أبنائهم أثرت مواقع التواصل الاجتماعي، والأنترنت بصفة عامة، على حياة الكثيرين، علما أن الأطفال والمراهقين من أكثر الفئات تضررا من التطور الذي وصل إليه العالم لاعتبارات كثيرة. فخوف الآباء والأمهات على أطفالهم، يتصاعد في كل مرة يكتشفون فيها مدىأكمل القراءة »
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