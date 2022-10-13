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“كاف” تبخر أحلام الجزائر
وضعت شروطا لتنظيم “كان 2025” لا تستطيع الجارة توفيرها صدمت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف”، الاتحاد الجزائري، بوضع شروط استثنائية، أمام الدول الراغبة في تعويض غينيا، في استضافة كأس إفريقيا 2025، بغرض الرفع من مستوى التنظيم. واشترطت “كاف” أن تتوفر الدولة التي ترغب في احتضان كأس إفريقياأكمل القراءة »
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