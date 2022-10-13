حوادث
رشوة 2000 درهم تسقط طبيبا
فبرك شهادة استعملت في شكاية وضحيتها استدرجته عبر الرقم المباشر مرة أخرى، يواصل الرقم المباشر لرئاسة النيابة العامة، تطهير المستشفيات والإدارات العمومية من المرتشين، عبر كمين جديد، نجحت عناصر الشرطة القضائية التابعة لأمن الحسيمة، في نصبه بإحكام، أول أمس (الثلاثاء)، لطبيب يزاول بمستشفى عمومي بالمدينة. وعلمت «الصباح»أكمل القراءة »
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