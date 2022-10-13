ملف الصباح
الطريـق إلـى مشاكـل نفسيـة
الاختصاصي النفسي زنطار قال إن المراقبة الناجعة والدفء الأبوي كفيلان بتخطي المخاطر يتيه الأطفال بين ما تلقوه من تربية في منازلهم، من قبل أفراد أسرهم، وما يشاهدونه يوميا على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، ليفقدوا بذلك بوصلة توازنهم النفسي بطريقة يحتار الوالدان في إيجاد خارطة طريق لتصحيح الوضعأكمل القراءة »
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