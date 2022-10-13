حوادث
السجن لمتهم بالسرقة والاختطاف
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، متهما وحكمت عليه بأربع سنوات حبسا نافذا، بعد مؤاخذته من أجل جناية السرقة الموصوفة والضرب والجرح والهجوم على مسكن الغير ليلا وإلحاق خسائر به والاختطاف والفساد. وتوصلت الضابطة القضائية لدى الدرك الملكي بشكاية من والدة الضحية، أكدت فيهاأكمل القراءة »
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