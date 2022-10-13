حوادث
تفكيك عصابة اللواقط الهوائية بالمحمدية
تمكنت عناصر الدرك القضائي بالمركز الترابي الشلالات التابع لسرية الدرك الملكي بالمحمدية، نهاية الأسبوع، من تفكيك عصابة إجرامية تتعاطى لسرقة الأسلاك النحاسية، وتستهدف شركة خاصة للاتصالات، بعد إيقاف أربعة أشخاص والاحتفاظ بهم رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية،أكمل القراءة »
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