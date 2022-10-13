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مستشفيات طنجة… مواعيد مع المعاناة
احتقان ومعارك يومية بين مرضى يطالبون بالعلاج وطواقم طبية عاجزة عرى تصنيف عالمي للمستشفيات والمصحات الإفريقية، الوضعية المتردية التي تعيشها مختلف المؤسسات الاستشفائية بطنجة، ولم يدرج ضمن لائحته المتكونة من 205 مستشفيات إفريقية أي مستشفى عموميا أو مصحة خاصة بالمدينة، لتؤكد هذه النتيجة بالملموس أن منظومة الصحةأكمل القراءة »
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