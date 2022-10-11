وطنية
جولة الجمعة لحسم النظام الأساسي
يسود الترقب أوساط الأساتذة الباحثين، حول ما سيحمله فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، من عرض جديد، بشأن مضامين النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، المنتظر تقديمه للجنة التقنية المشتركة بين وزارتي الميزانية والتعليم العالي والنقابة الوطنية للتعليم العالي.وفي انتظار ما ستسفر عنه الجولة الأخيرة من الحوار بين النقاباتأكمل القراءة »
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