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11 فيلما بمهرجان سيدي عثمان
أعلنت إدارة مهرجان سيدي عثمان للسينما المغربية بالبيضاء انتهاء آخر أجل للتوصل بطلبات المشاركة في المسابقة الرسمية للدورة الثامنة المنظمة من 12 إلى 15 أكتوبر 2022. ووفق إدارة المهرجان، فقد اجتمعت لجنة انتقاء مكونة من بعض أطر النادي السنيمائي لسيدي عثمان، الجهة المنظمة للمهرجان، وبعض الشخصيات السينمائيةأكمل القراءة »
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