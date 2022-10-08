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مـــؤشرات الأزمــــة
النمو لن يتجاوز 1 في المائة وتراجع ملحوظ للاستهلاك تفيد كل المؤشرات الخارجية والداخلية أن آفاق الانفراج ما تزال بعيدة المنال، وأن الاقتصاد العالمي مرشح لكل الاحتمالات، رغم التحسن الملحوظ في ما يتعلق بالوضع الصحي، إذ أن الحرب الروسية الأوكرانية ترخي بظلالها، على أكبر الاقتصادات العالمية، وأنأكمل القراءة »
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