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ملف الصباح

سنوات عجاف في الأفق

منذ دقيقة واحدة
ركود عالمي وتضخم غير مسبوق بسبب النزاع الروسي الأوكراني والقادم أسوأ يعيش المغرب أزمة اقتصادية ومالية صامتة، ويؤكد عدد من الفاعلين الاقتصاديين ركودا في أنشطتهم وتراجعا في رقم معاملاتهم. كما أن تقارير المؤسسات الرسمية، مثل بنك المغرب والمندوبية السامية للتخطيط تجمع كلها على أن الوضعية لا تبشرأكمل القراءة »

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منذ دقيقة واحدة


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