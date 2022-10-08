حوادث
آش خاصك تدير ؟
رخصة التسوية تصدر عن رئيس مجلس الجماعة والغاية منها تسوية البنايات غير القانونية المنجزة أشغالها دون الحصول مسبقا على رخصة البناء، أو المنجزة بعد الحصول على رخصة البناء لكن دون التقيد بمضمون الوثائق التي سلمت على أساسها الرخصة، والهدف منها احترام الضوابط القانونية والتنظيمية الجاري بها العملأكمل القراءة »
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