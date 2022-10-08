حوادث
السجن لمتهم بالسرقة
شريطان كشفا انتقاما من فرد شبكة بالاعتداء عليه جسديا وجنسيا بعد تجريده من ملابسه كشف شريطان قصيران تم تداولهما على مواقع التواصل الاجتماعي، منذ الأربعاء الماضي، بسطات والبيضاء، اعتداء وتعذيبا وحشيا لشاب، وصل إلى حد تجريده من ملابسه وهتك عرضه، من قبل مجموعة من الأشخاص كانوا فيأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا