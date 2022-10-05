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وطنية

الاتحاد الدستوري يتجه إلى “الانشقاق”

منذ دقيقتين
طعن أمام المحكمة واتهامات لجودار بتزوير المؤتمر والفوز بـ “الزغاريت” يتجه الاتحاد الدستوري إلى «الانشقاق»، مباشرة بعد انتهاء أشغال المؤتمر السادس للحزب، المنعقد نهاية الأسبوع الماضي، على وقع خلافات حادة، وملاسنات، إذا لم تقع المصالحة بين جناح البيضاء، المتحكم في مفاصل الحزب، وقيادات باقي الجهات، التي عاشتأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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