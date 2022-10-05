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وطنية

التأديبات تستنفر عبد النباوي

منذ دقيقة واحدة
يسارع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الوقت للبت في الملفات التأديبية المحالة عليه، سواء التي اتخذ فيها قرار المتابعة أم تلك التي مازالت بيد المقررين أو المفتشية العامة للشؤون القضائية. وأفادت مصادر «الصباح» أن المجلس قرر تخصيص اجتماع أمس (الثلاثاء)، للمتابعات التأديبية المحالة عليه، والتي سبق أن قررأكمل القراءة »

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منذ دقيقة واحدة


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