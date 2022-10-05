الصباح الـتـربـوي
الرياضة وسيلة للإدماج
أكد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الجمعة الماضي بالبيضاء، أن تعزيز ممارسة الرياضة في الوسط المهني، يعد رافعة لتحسين تنافسية المقاولات، في كلمة له خلال افتتاح منتدى الرياضة داخل المقاولات، الذي نظمته جمعية تشجيع الرياضة في المقاولة بالمغرب، والفيدرالية المغربية لمهنيي الرياضة، والاتحاد العامأكمل القراءة »
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