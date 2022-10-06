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دي معاك هادي
استغلال القاصرات كثير من الشباب والمراهقين يعتقدون أن صغر سنهم يمكن أن يعفيهم من الاعتقال والمساءلة إذا تورطوا في التغرير بقاصر أو استغلالها جنسيا أو اغتصابها بمبرر “خايبة إلى كان الفاعل راجل كبير”. وفي الوقت الذي يظن الشاب المتهم أنه بإمكانه الإفلات من العقاب، في واقعة تورطهأكمل القراءة »
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