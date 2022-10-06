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دي‭ ‬معاك‭ ‬هادي

منذ دقيقتين
استغلال‭ ‬القاصرات كثير‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬والمراهقين‭ ‬يعتقدون‭ ‬أن‭ ‬صغر‭ ‬سنهم‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يعفيهم‭ ‬من‭ ‬الاعتقال‭ ‬والمساءلة‭ ‬إذا‭ ‬تورطوا‭ ‬في‭ ‬التغرير‭ ‬بقاصر‭ ‬أو‭ ‬استغلالها‭ ‬جنسيا‭ ‬أو‭ ‬اغتصابها‭ ‬بمبرر‭ “‬خايبة‭ ‬إلى‭ ‬كان‭ ‬الفاعل‭ ‬راجل‭ ‬كبير‭”. ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬يظن‭ ‬الشاب‭ ‬المتهم‭ ‬أنه‭ ‬بإمكانه‭ ‬الإفلات‭ ‬من‭ ‬العقاب،‭ ‬في‭ ‬واقعة‭ ‬تورطه‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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