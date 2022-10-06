الرياضة
الأولمبي يبدأ “الشان” بمواجهة السودان
المباراة تجرى في 15 يناير ومواجهة مدغشقر في 19 منه حددت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم تواريخ مباريات بطولة إفريقيا للاعبين المحليين “الشان”، المقرر إجراؤها في الجزائر خلال الفترة بين 13 يناير و4 فبراير المقبلين. ويفتتح المنتخب الوطني الأولمبي مشاركته في هذه النسخة بمواجهة السودان في 15 ينايرأكمل القراءة »
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